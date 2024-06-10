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美品✨フェラガモ ガンチーニ 二つ折り財布 ブラック
商品番号 I42615409399
商品名

美品✨フェラガモ ガンチーニ 二つ折り財布 ブラック
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価84,700円○アイテムサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamoガンチーニレザー二つ折り財布折り財布コンパクトウォレットカードケースブラックゴールド金金具ユニセックスクリップ○サイズタテ10.5cmヨコ12cmマチ3cm平置き実寸。素人計測のため、参考程度にお願い致します。○状態全体的に綺麗な状態で金具緩み、傷無く長くお使い頂けます^_^○カラー黒　ブラック○素材カーフレザー○購入元大手リユースショップにて購入鑑定済み正規品ですコメント無し即購入大歓迎♪
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