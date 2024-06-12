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アンテロープ レイヨウ ショルダーバッグ genuine antelope
商品番号 M65472770124
商品名

アンテロープ レイヨウ ショルダーバッグ genuine antelope
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ikkosstoreをご覧いただきありがとうございます♪ハンドバッグ・ショルダーバッグの2wayになります。■サイズ縦21cm横28cmマチ7cm■状態美品になります。※どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。他にも多数出品してますので、お時間ありましたら覗いてください♪#ikkos
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