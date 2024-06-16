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希少・2XL大きいサイズ80s90sヴィンテージ丸襟フリルパフスリーブブラウス白
商品番号 B60037894201
商品名

希少・2XL大きいサイズ80s90sヴィンテージ丸襟フリルパフスリーブブラウス白
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 1,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。no.727ではレディース古着を中心に質の良いusedを購入時の、半額で販売しております。即購入歓迎ですが希望価格登録と値下げ交渉は固くお断りしております。またプロフィールを購入前に確認下さい。ーーーーーーーーー重要ーーーーーーーーーーー✔️コンビニ決済の方はトラブル防止の為【必ず支払い日時】を教えて下さい。✔️【値下げ交渉】【希望価格登録】コメントされた場合、削除致とブロックします。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎平置きサイズ実寸(cm)着丈57　身幅59　肩幅46袖丈23素材▶︎画像にてご確認下さい。状態▶︎古着のため使用感はありますが、比較的美品です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー✔️フォローし通知をオンにすると、いち早く商品を確認できます！✔️常に卸値の為、どうしてもほしい商品は即購入が確実でおすすめです【注意事項】●コーディネート用のベルトやアクセサリーなどの小物は付属致しません。●発送はご入金から２日以内に発送させて頂いております。またコンパクトに発送しますのでシワが入る場合がございます。●美品を選び買い付けしておりますが、古着特有のシミや使用感がある場合がございます。ご理解頂ける方のご購入をお願いしております。●昭和レトロ　グリモワール　ピンクハウス60s70s80s90sクラシカル　モードアンティーク　Disneyディズニー　ミッキー古着女子　デザインベスト古着レトロモード　オーバーサイズUSAユーロ古着ヨーロッパ古着　ビッグシルエットオーバーサイズ総柄シャツ花柄和柄菅田将暉小松菜奈在原みゆ紀古着屋原宿渋谷下北沢コムドットブルックスブラザーズ　バーバリー　ラルフローレン和モダンアンティーククラシカルヨーロッパ古着ロカビリH\u0026MForever21BershkaZARANilePerchナイルパーチNADIAナディアSpank!スパンクaxesfemmeアクシーズファムfintフィントAmavelアマベルインポート海外セレブファンキーフルーツシカゴパナマボーイGrimoireサンタモニカmotherロキエ高円寺下北沢
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