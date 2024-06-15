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掛軸　和歌　乃木希典　掛け軸　骨董　古玩　中国
商品番号 S24408107908
商品名

掛軸　和歌　乃木希典　掛け軸　骨董　古玩　中国
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　和歌　乃木希典　掛け軸紙本　版画（木版と思われます）【状態】骨董品　強い経年の劣化があります。シワ　オレ　スレ　表具部分の色剥げ　あります。【サイズ】たて１９０ｃｍ　　よこ４５ｃｍ230901　Ｍ　Ｓ７８　掛軸　和歌　乃木希典　掛け軸　にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/approximate32820.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper335309.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral953832.html
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