Ibanez アイバニーズ ARTCORE AF85-VLS-12-01

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商品詳細
IbanezアイバニーズARTCOREAF85-VLS-12-01S04080156ギターご覧いただき誠に有難うございます。写真がすべてになります。多少小傷ございますので、ご理解とご了承の上ご検討よろしくお願いします。保管していた間ほこり着いてます。あくまで中古品出品いたしますのでご了承下さい。発送する際、弦を少し緩め発送いたします。メンテナンス購入者よろしくお願いします。動作確認済みです。問題ありません。スタンドは撮影の為なので付けません。
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