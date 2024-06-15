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Ibanez アイバニーズ ARTCORE AF85-VLS-12-01
商品番号 P88542062375
商品名

Ibanez アイバニーズ ARTCORE AF85-VLS-12-01
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 16,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IbanezアイバニーズARTCOREAF85-VLS-12-01S04080156ギターご覧いただき誠に有難うございます。写真がすべてになります。多少小傷ございますので、ご理解とご了承の上ご検討よろしくお願いします。保管していた間ほこり着いてます。あくまで中古品出品いたしますのでご了承下さい。発送する際、弦を少し緩め発送いたします。メンテナンス購入者よろしくお願いします。動作確認済みです。問題ありません。スタンドは撮影の為なので付けません。
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