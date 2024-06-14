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[プロポーションボディドレッシング] ブラウス レディース エクリュ
商品番号 D27474066632
商品名

[プロポーションボディドレッシング] ブラウス レディース エクリュ
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,628 円
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商品詳細

[プロポーションボディドレッシング]ブラウスオーガンジーフリルブラウスレディース121-3210700エクリュＭ：バスト/93CM着丈/54CM身幅/46.5CM肩幅/34CM袖丈/33.5CM裾周り/120CM【商品特徴】ギャザーやフリルデザインが大人かわいいブラウス。小さいフリルネック、袖口が広がった二の腕をカバーする袖丈、胸元の切り替えなど細部まで凝ったデザイン。シアーな素材感ですが、裏地が付いているので安心して着ていただけます。【スタイリング】ハンサムなパンツスタイル、ジャンパースカートのイン、柄や無地のスカートと合わせれば、フェミニンな着こなしも楽しめます。107
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