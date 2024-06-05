未使用品 ロエベ カシミア × ウール マフラー ショール ストール ベージュ

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商品詳細
ブランド：LOEWEロエベ商品名：アナグラムロゴマフラーカラー：ベージュ×アイボリー素材：ウール90%カシミア10%サイズ：幅27.5cm、全長約187cm状態：未使用です。元々の微細な毛羽立ちはご容赦ください。付属品：なし購入：ロエベ正規店-----------------------ハイブランド品は偽物が安価でかなり多く出回っていたりメルカリでも出品されているようですが、こちらのお品は確実に本物です。評価や出品商品を見ていただければこれまでもハイブランド品の販売履歴があるのでご安心ください。-----------------------ロエベ特有の肌触りの良い上質な質感に、ワンポイントのブランドロゴがシンプルで素敵なマフラーです♪肌寒い時にさっと使えるので、ぜひこの季節にいかがですか？
http://narcologia.ru/goods/secretarial22316.html
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