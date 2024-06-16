フレームワーク ☆ オウレンティ ギャザークラッチ バッグ 完売 スピック

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ご閲覧頂きありがとうございます♪フレームワークにて購入致しましたオウレンティ ギャザークラッチバッグになります。こちらのお色は特に人気だったかと思います。コーディネートのポイントにサラッと合わせやすいデザインです^^結局一度短時間の使用程度ですので金具等にも傷なくレザー自体も汚れも見当たりません。お写真6でお出ししておりますが、購入時よりショルダーのサイドの一部分によく見ると少し割れのような状態になっている箇所がございます。ご了承の上お願い致します☺︎✨✨原産国]:イタリア[素材]:皮革の種類:床革サイズ:フリー高さ:11cm底幅:23cmマチ:5cm上部幅:13cmショルダー:65-118cm※いいねを頂きありがとうございます♪再出品させて頂きましたが都合により終了させて頂く事がございます。【2023SS】FRAMeWORKコロンとしたサイズ感が可愛いギャザークラッチバッグ。ショルダーストラップ付なので、アクセサリー感覚で楽しんでいただけます。日々のカジュアルスタイルに、すっと華やかさを足してくれるアイテム。【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアの質の高い牛革を多く使用。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力のあるレザーとなっています。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。