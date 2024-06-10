最新作新品コーチ ハート クロスボディ キルティングブラック

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商品詳細
大人気のバッグです♪自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントに◆カラーキルティングブラック◆型番 CE725◆サイズH16.5cmxW19.0cmxD6.0cm取り外し可能ストラップ54.5cm(ショルダー＆斜め掛けの2WAY仕様）◆素材ナッパレザー◆仕様・カードスロットx1・ジップ開閉、裏地付き◆付属品(紙袋、保存袋)◆購入先アメリカCOACH
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