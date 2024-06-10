◆土日限定◆未使用◆ラシット◆2wayショルダーバック◆クラウズナイロン◆

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カラー···レッド種類···2wayショルダーバッグ素材···ナイロン《未使用》russetラシット 2wayショルダーバック◆土日限定特価◆7390円→6900円◎シンプルで装飾のない中ににさりげないパイピングのレザー使いが光るデザイン。鮮やかなレッドが夏のコーディネートのスパイスに！◎普段使いに持ちやすいこのバッグには、長財布や折り畳み傘などが収納できる容量があり、万能なサイズ。◎バッグをきれいめスタイルに仕上げるレザーのワンショルダーベルトと、カジュアルなスタイリングに合う太めのナイロンベルトの2本が付属。ベルトを変えるだけでも違った雰囲気を楽しめます。※写真８、9枚目は別カラーです。《収納の目安》・長財布・500mlペットボトル(横向き)・折り畳み傘(全長25cm、横向き)・A5サイズ手帳・タオルハンカチ・スマートフォン(7cm×14cm)・・・外装ポケット、内装ポケットともに収納可能です※お使いの機種によって異なります。定価23100（税込）＜ポケット＞外装ポケット：ファスナーポケット×1内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1素材：ナイロン,ポリエステル皮革:牛革裏地:綿サイズ：縦22.5cm 横28cm マチ10cm