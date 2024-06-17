デニムロングワンピース

綺麗めデニムのロングワンピースです。しっかり肉厚のデニムですが、柔らかくストレッチもきいています。サイズ表は写真最後に載ってます。購入後、暫く経ってからサイズを間違えていた事に気が付き出品します。表記XLですが、Lサイズ相当だと思います。タグ付きです。定価￥13,000でした。自宅保管の物なので、そこを承知して下さる方。畳み皺等気になる方はご遠慮下さい。お値引、返品は不可でお願いします。袖丈···長袖カラー···ブルー季節感···秋、冬



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