D3113-5◾️アナスイ 斜め掛けショルダーハンドバッグ2way

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◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】ANNASUIアナスイ#Konokonokono出品バッグ →他にも出品しております。【仕様】メイン：ファスナー式内側：オープンポケット×2 ファスナー式ポケット×1外側：ボタン式ポケット×1 ファスナー式ポケット×1【コンディション】■ランク《外：A 一部B 内：A》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝外側はショルダータブのコバコーティングにヒビが御座います（画像９）内側は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージは御座いません。その他は不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ブラウン■素材／レザー■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい横約25ｃｍ縦約17ｃｍマチ約5ｃｍハンドルの長さ約58ｃｍショルダー最大の長さ約126ｃｍ（長さ調整可能）