ポケモンカード　イーブイズスペシャルBOX

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商品詳細
ポケモンカードを引退したので出品します。イーブイズスペシャルBOXシュリンクなし。プロモなし。シュリンクはなしですが、未使用品です。デッキケース、デッキシールド、プレイマットに個別についている袋からは出していません。
http://narcologia.ru/goods/Addict993218.html
http://narcologia.ru/goods/kindness658905.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical659201.html
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