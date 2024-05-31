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ポケモンカード　イーブイズスペシャルBOX
商品番号 F64980048940
商品名

ポケモンカード　イーブイズスペシャルBOX
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードを引退したので出品します。イーブイズスペシャルBOXシュリンクなし。プロモなし。シュリンクはなしですが、未使用品です。デッキケース、デッキシールド、プレイマットに個別についている袋からは出していません。
http://narcologia.ru/goods/Addict993218.html
http://narcologia.ru/goods/kindness658905.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical659201.html

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