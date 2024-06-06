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NOMADIS/ノマディス SAC2トートバッグ
商品番号 A99174289055
商品名

NOMADIS/ノマディス SAC2トートバッグ
ブランド名 ノマディス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロンカラー...ブラックNOMADIS(ノマディス)のナイロントートバッグです。カラーは黒（裏グレー）、内側と外側に2個ずつポケットがあります。6月末にELLESHOP（オンライン）で購入し、1度使用しただけの美品です。●サイズ：縦幅41cm横幅41cm（最大55cm）マチ15cm持ち手約30cm重さ400g●素材：表裏ナイロン100％●定価：15,400（税込）●その他注意事項：目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。保管時のシワが多少ありますが角スレはありません。写真1,2枚目が現物となりますのでご確認ください。
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