早い者勝ち‼️新品未使用　ポールスミス　トップス　半袖　Tシャツ

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ポールスミスの騙し絵シリーズです。まるでリュックを背負っているかのように見えます^_^他にも持っているので、出品いたします。【注意】タグはありません。気になる方はご遠慮ください。プレゼントでいただきましたが、もったいなくて着ずにいました。喫煙者、ペット、香水なし。おしゃれ好きの方いかがでしょうか^_^