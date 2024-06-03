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早い者勝ち‼️新品未使用　ポールスミス　トップス　半袖　Tシャツ
商品番号 I84282650510
商品名

早い者勝ち‼️新品未使用　ポールスミス　トップス　半袖　Tシャツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの騙し絵シリーズです。まるでリュックを背負っているかのように見えます^_^他にも持っているので、出品いたします。【注意】タグはありません。気になる方はご遠慮ください。プレゼントでいただきましたが、もったいなくて着ずにいました。喫煙者、ペット、香水なし。おしゃれ好きの方いかがでしょうか^_^
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