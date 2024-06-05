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- ★フィットモア 大人気ブラウス
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商品詳細
フィットモアのブラウスです。予約購入したものの、あまり着用する機会がないため出品します。一度試着のみしております。※紙タグは切り離しているため定価よりお安く出品しております。また送料込みのためお値下げ不可です。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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