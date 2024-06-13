Ｌｅｖｉ’ｓのチェックシャツ

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テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェックＬｅｖｉ’ｓの軽井沢店で購入！ほぼ来てなく1.2回程度しか着てなかったので出品します！ブルーのチェックシャツは、Mですが赤いチェックシャツは、xsです！私は普段Lですが、お店の方に海外サイズなのでとことで小さくなりました！私はお尻隠したい派なのでお尻は隠れます！値下げ交渉行います！バラ売りでも可能です！何かあればコメントください