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Ｌｅｖｉ’ｓのチェックシャツ
商品番号 B15260014752
商品名

Ｌｅｖｉ’ｓのチェックシャツ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェックＬｅｖｉ’ｓの軽井沢店で購入！ほぼ来てなく1.2回程度しか着てなかったので出品します！ブルーのチェックシャツは、Mですが赤いチェックシャツは、xsです！私は普段Lですが、お店の方に海外サイズなのでとことで小さくなりました！私はお尻隠したい派なのでお尻は隠れます！値下げ交渉行います！バラ売りでも可能です！何かあればコメントください
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