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ポロシャツ・メッシュ半袖・ゴルフウェア・レディース・Fサイズ
商品番号 C77520521949
商品名

ポロシャツ・メッシュ半袖・ゴルフウェア・レディース・Fサイズ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポロシャツカラー...ホワイトサイズ...FREESIZE★素材　ナイロン74％　コットン26％　★Size　　F：　肩幅：34　身幅：43　袖丈：27　　　　アームホール：19　裾幅：38　着丈：5２軽くて清涼感があるメッシュパフ半袖シャツが登場しました！エレガントで品のあるデザインはスリムなシルエットでスポーティーに着こなせ、オシャレゴルフ女子にぴったりです。快適な着心地を実現した軽い素材は、吸汗速乾性も兼ね備えているので、暑いラウンドでも快適です。ホワイト色とブラック色のカラーはどんなスタイルにも合わせやすく１枚持っていればとても便利なアイテムです。これからのゴルフスタイルに、女性らしい華やかさや上質感をプラスしてくれるメッシュパフ半袖シャツ。ぜひ、お試しください。★薄手になりますので１枚での着用ですと肌が透けるかと思います。　中にインナーなどの肌着を１枚着用をお勧めいたします。※洗濯には、裏返してネットに入れて洗ってください。※サイズは下記の詳細を参考にご自身に合うものを選んでください△色合いはモニター環境により若干の誤差がございます。△サイズは平置きサイズとなりますので測り方により1㎝～3㎝ほどの誤差がでる場合がございます。△海外製品のため、日本製より縫製等が若干劣る場合がございます。#ゴルフウェア#韓国ゴルフウェア＃ゴルフウェアレディース柄・デザイン...その他カラー...
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