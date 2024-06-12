ラルフローレン ストライプシャツ(緑)

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商品詳細
一度着用しました。サイズ175/100AM~Lサイズぐらいだと思います。着丈62〜70cm身幅50cm肩幅42cm素人採寸ですので、多少の誤差あり自宅保管なので、ご理解ある方のみご購入お願いします。商品はなるべく最安値での発送を致しますので、ご了承いただける方のみお願いします。
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