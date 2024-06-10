シャツ/ブラウス フリル ノースリーブ ONWARD

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レイヤードフリルノースリーブ, ラベンダー, 36



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【洗える＆2WAY】カットワークフェミニン ブラウス（ノースリーブ）



スカーフヘムフリルノースリーブ, ブラック, 36



【洗える＆2WAY】カットワークフェミニン ブラウス（ノースリーブ）

カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ONWARDブラウス黒サイズ38襟から続く大きなフリルがたっぷり。裾周りには小さめフリル。フロントは小さめのボタンが効いています。とても大人可愛いブラウスです。以前、オンワードの素材やデザインが好みで、デパートで購入しましたが、1度の試着のみなので、新品に近いとしました。素材は、綿にナイロン他が使われていますので、撮影時日差しが当たり光沢があるように写りましたので、素材感などがわかるように再度チャレンジしてみました。購入したものの、なかなか着るチャンスが無いので出品する事にしました。こちらは、新品で未使用です。丁寧に扱っていますが何年も自宅保管で中古品になります。喫煙者はいません。ペットは飼っていません。ご理解いただける方のご購入をお願いします。#オンワード#ノースリーブ#フリル#ブラウス#ブラック#黒#ONWARDカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋