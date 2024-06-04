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DAISY LIN FOXEY トップス チュニック フリル 黒 42　A442
商品番号 M59844981435
商品名

DAISY LIN FOXEY トップス チュニック フリル 黒 42　A442
ブランド名 デイジーリンフォクシー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、誠にありがとうございます！■アイテム[A442]DAISYLINFOXEYデイジーリンフォクシートップスチュニックフリルストレッチブラック黒サイズ42L相当レディース■カラー　黒　ブラック■サイズ　サイズ表記：42■平置き実寸(単位：cm)　身幅約41　着丈約70（内、肩ひも約15）素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。■素材　写真の品質タグをご覧ください。■コンディションランク【AB】多少使用感は見られますが、目立った汚れも見られない良品です。　S新品・タグ付き　A多少使用感はあるが、目立った傷や汚れも見られない良品　B目立たない程度だが、多少シミや傷などのダメージが見られる　C外観にスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度　D状態が悪く使用感の強いお品■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※ご確認くださいハンガー等、撮影用小物類は付属致しません。★★★★★★★★★★★★★★★★　他にも厳選アパレル多数出品中！　⇒#roket_レディース★★★★★★★★★★★★★★★★
http://narcologia.ru/goods/Addict798718.html
http://narcologia.ru/goods/update720795.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce416555.html
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