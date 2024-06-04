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[新品]moussyマウジー レディース トップス(半袖Tシャツ　薄紫)
商品番号 E33968372480
商品名

[新品]moussyマウジー レディース トップス(半袖Tシャツ　薄紫)
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

moussy(マウジー)のうす紫のチュール素材を使ったTシャツです。オンラインで購入したのですが、サイズが合わず出品しております。(定価　税込8,470円)-以下、購入サイトより引用————————MOUSSYCUTTULLEトップス(半袖Tシャツ)チュール素材を使用したデザイントップス。見頃と袖にたっぷりとギャザーを施し、女性らしく着れるディテールに拘りました。シンプルなボトムスに合わせるだけで、コーディネート映えするアイテムです。■透け感：あり■光沢感：なし■伸縮性：なし■裏地：なし—————————————————————●サイズ：タグ表記Free肩幅31cm裾まわり80cm着丈56cmバスト77cm●素材：(外生地)ポリエステル:100(内生地)コットン:100●状態：タグ付き、新品で一度も着用しておりません。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。購入元のサイトから引用した写真も拝借し載せておりますので色味や素材はそちらもご参考ください。季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···その他柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/interconnect618370.html
http://narcologia.ru/goods/moisture341169.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford965273.html
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