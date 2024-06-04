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タグ付き新品 BEAUTY\u0026YOUTH スキッパーラッフルスリーブブラウス
商品番号 X28774539601
商品名

タグ付き新品 BEAUTY\u0026YOUTH スキッパーラッフルスリーブブラウス
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAUTY\u0026YOUTHスキッパーラッフルスリーブブラウス　－ウォッシャブル－。昨シーズン大人気のラッフルスリーブブラウスがリニューアル登場。スキッパーのスマートな抜け感に、ふんわりと揺れる二段重ねの袖が愛らしいアクセント。リズミカルなフロントボタンが、トップスインでもアウトでも様になる華やな表情を演出します。華奢なラインを描く程よいリラックスシルエットに、素材が生み出す美しいドレープが印象的。キレイめなオンスタイルからカジュアルボトムと合わせたデイリーコーディネートにも◎。女性らしい上品さがありながら、手洗い可能なイージーケアは、ワードローブの定番としてご活躍頂けること間違いなしです。素材:ＬＴ．ＢＬＵＥ／ＳＨＥＲＢＥＴ／ＯＦＦ　ＷＨＩＴＥ／ＢＬＡＣＫ：キュプラ１００％タグ付き未使用です。写真６〜８枚目は、お色違いになります。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/housekeeper471209.html
http://narcologia.ru/goods/recycling296914.html
http://narcologia.ru/goods/protein264734.html

タグ付き新品 BEAUTY\u0026YOUTH スキッパーラッフルスリーブブラウス
ＢＹ∴ スキッパーラッフルスリーブブラウス －ウォッシャブル ...

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BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティアンドユースユナイテッド ...

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