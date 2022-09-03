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ポロ　ピンクチェック　ポロシャツ
商品番号 V34431239317
商品名

ポロ　ピンクチェック　ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェックが珍しいピンクのポロシャツです！綿100％なので着心地が良いです。大きめサイズなので、パンツやスカートにインして着用してました！人と被らないデザインなのですごく褒めてもらうことが多かったです。個性的なデザインがお好きな方はぜひ♡カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋
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