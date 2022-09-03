ポロ　ピンクチェック　ポロシャツ

チェックが珍しいピンクのポロシャツです！綿100％なので着心地が良いです。大きめサイズなので、パンツやスカートにインして着用してました！人と被らないデザインなのですごく褒めてもらうことが多かったです。個性的なデザインがお好きな方はぜひ♡カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋



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