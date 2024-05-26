SNIDEL ブラウス

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商品詳細
一年ほど前10回程度着用しました！まだまだ綺麗に着ていただけます^^中古品、自宅保管の為ご理解いただける方のみご購入お願いします。ご購入後の返品・クレームはお受け出来かねます。また小さく折り畳み発送いたしますので、コンパクト発送による畳みジワ等ご了承くださいませ。
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