美品♡ボーダーズアットバルコニー♡ワイドパンツ

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size:36color:ブラック素材:ポリエステル100%総丈90cm、ウエスト幅61.5cm股上28cm、ワタリ幅27.5cm百貨店で購入しました。2度着用してますが目立つ汚れ等なく状態良好なお品です。トップスとセットで購入し、先にトップスは売れましたのでパンツのみの出品です。ウエストにあしらったボーダーがウエストのシャイプをより綺麗に。フィット\u0026フレアーが引き立って、スタイルアップにつながります。ブラックのトップスを合わせれば、ジャンプスーツに見え、ちょっとしたお呼ばれにも。現在お値下げは考えておりません。素人検品の為見落としのある場合がございます神経質な方はお控え下さいませ。発送時のたたみジワご了承下さい。