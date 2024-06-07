イッセイミヤケ　プリーツプリーズ　プリーツエプロンワンピース　両面着用可能

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イッセイミヤケプリーツプリーズエプロンワンピースでございます。フリーサイズサイズ表記ございません。両面のデザインを楽しめます。色はイエローでブラックカラーの普段着に映えそうなので購入致しました。2着購入しましたのでタグはございませんがこちらは殆ど未着用です。素人平置きで肩からの着丈約110cm位です。プリーツプリーズ、イッセイミヤケ、ＩＭ、エプロンワンピース、エプロンドレス、両面着用可能、PLEATSPLEASE、デザイナー、レア