【送料無料】【大容量！】プリマクラッセショルダーバッグ!

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・ブランド名：PRIMACLASSE プリマクラッセ15年ほど前にブランド好きの叔母からいただきました。結局私は、いただいてから、もったいなくて一度も使用する事なく、大切に保管しておりました。よく見ると擦れていたりしていますが、ぱっと見は良品ぽく見えます。プリマクラッセのトートバッグです。大判のバッグでA4サイズも余裕で入ります。男性も女性も仕事などでも使えかっこいいと思います。商品の発送水濡れ防止をして簡易包装で梱包いたします。サイズ…タテ32cmヨコ43cmマチ5cmショルダー高さ30cm素人採寸ですカラー…キャメルブラウン素材…PVCレザーポケットの数：1ファスナー付きポケット×1ファスナーの開閉もスムーズです。地図柄がかわいいです！底面の角に擦れがあります。詳細は画像を確認願います。小さな キズ 亀裂もございます。古いレトロ ビンテージ品の割にはきれいですが中古品である旨ご理解ご納得いただける方にご購入頂けると幸いに存じます。神経質な方は購入をお控えください。※商品確認しておりますが、状態の見落としや、形、色合いがイメージと違ったなどの行き違いが発生する可能性もございます。詳しい状態は画像にてご確認お願い致します。すり替え防止のため返品はできかねますので、ご注意下さい。種類···その他 トートバッグ ショルダーバッグ素材···フェイクレザーカラー···ベージュ種類···ハンドバッグ