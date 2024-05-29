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プラステ cashmere SHA カシミヤ100％ 大判ストール マフラー
商品番号 G95057757067
商品名

プラステ cashmere SHA カシミヤ100％ 大判ストール マフラー
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラステcashmereSHAカシミヤ100％大判ストールマフラー肌触りのとてもよいカシミヤ100％マフラーです。グレーの濃淡とイエローの配色がとてもキレイで差し色にもおすすめです♪サイズも大判なので使い勝手が良くひざ掛けとしてもお使いいただけます。カラー◆グレー×イエローサイズ◆61×85フリンジ部分はサイズに含まれません。素材◆カシミヤ100％状態◆極美品　使用回数は少なく未使用に近い状態です。＃カシミア＃マフラー＃スヌード＃ストール＃ショール＃ひざ掛け＃ウールマフラー＃チェックマフラー＃グレーマフラー＃PLST素材...カシミヤカラー...グレー柄・デザイン...チェック
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