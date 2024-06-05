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レディアゼル ギンガムチェックオールインワン　つけ襟セット
商品番号 U66770493808
商品名

レディアゼル ギンガムチェックオールインワン　つけ襟セット
ブランド名 レディアゼル
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋、冬レディアゼルで12000円ほどで購入しました。つけ襟もセットです。胸元がシャーリングで伸縮性があるのでインナーを入れても着回せますし、秋はライダース合わせも可愛いです！
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