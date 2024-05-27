Frank＆Eileen フランク＆アイリーン　半袖シャツ　ストライプ

数年以上前、都内のロンハーマンにて購入しました。定価34000円ほど。数度着用、ホームクリーニング済。サイズXS、日本のSサイズ程度になります。半袖のさわやかな水色×ストライプ柄。コットン100％平置き横に計りまして肩幅 38センチ胸幅 44センチ着丈60センチ素人採寸のため若干の誤差はお許しください。カラー···ブルー



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