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Frank＆Eileen フランク＆アイリーン　半袖シャツ　ストライプ
商品番号 M51364239413
商品名

Frank＆Eileen フランク＆アイリーン　半袖シャツ　ストライプ
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年以上前、都内のロンハーマンにて購入しました。定価34000円ほど。数度着用、ホームクリーニング済。サイズXS、日本のSサイズ程度になります。半袖のさわやかな水色×ストライプ柄。コットン100％平置き横に計りまして肩幅　38センチ胸幅　44センチ着丈60センチ素人採寸のため若干の誤差はお許しください。カラー···ブルー
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