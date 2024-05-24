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バーバリーチェック　半袖シャツ
商品番号 A13376092183
商品名

バーバリーチェック　半袖シャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋身幅52くらい着丈56くらい普段XLの私ですが、ほどよいサイズです。オーバーサイズに着たい方も。クロップド丈短め丈なのでパンツにもスカートに合わせても今どきで可愛いです。数年前に古着屋で購入しました。8000円ほどで購入
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