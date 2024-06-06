数多くの出品物の中からご覧いただき、ありがとうございます。『BE278井波彫刻作家 日展評議員 川原和夫 特注品 『鯉』彩色木彫 』の出品です。作家に直接、依頼して作られた作品だそうです、まるで生きているかのような、彫刻に見入ってしまいます。彩色された作品はとても珍しく貴重かと思います、実際に飾られていたものとなります、額の四隅に隙間があります（画像8）、額の中の布にシミがありますが（画像9）作品はとても奇麗です、画像にてご確認、ご納得の上でご購入ください。寸法 木彫 高さ44㎝Ｘ幅52㎝ 額 高さ 66.5㎝ ｘ 幅74.5㎝ 厚み6㎝【補足】値段交渉は歓迎いたしますので、質問欄よりお願いします、折り合いがつきましたなら、その値段で再出品させていただきます。【重要】ご入札された場合は、下記の説明や注意事項等などを全て同意されたものとさせて頂きます。■入札は画像をよくご覧になり、自身の責任の上で入札してください。扱う品物の性質上、学問的な見解、認識の相違が生じる可能性があるため、本物保証は致しかねます。■本物保証と表記の無い品の真贋は不明です。■当方の品が万一、公定鑑定人、あるいは公定鑑定機関で本物でないという判断がなされた場合は、落札代金を全額返済の上、返品に応じます。■鑑定料、交通費、諸経費等はお客様にてご負担下さい。★お引取り大歓迎です。富山市内に保管しております。積み込みのお手伝いはさせていただきます。★お気軽にメッセージしてください。蒔絵細密乾漆漆堆朱漆器金銀銅象嵌鉄錫鋳物鋳鉄蝋型鉄瓶銀瓶純銀純金花瓶茶碗茶器花器花瓶花入酒器盃煎茶碗茶棚茶道具李朝掛軸骨董焼き物まとめて窓絵江戸明治大正昭和高台馬上盃古玩骨董美術金魚鉢中国韓国西洋東洋香合香炉五十吉八十吉魯山人インテリア住まい小物家具家電箪笥欄間組子木彫木調紫檀黒檀白檀緑檀肥松香木伽羅黒柿唐木柘植榧）管理番号（A1000FF）素材...木彫



川原和夫作 井波彫刻 鯉-



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BE278 井波彫刻作家 日展評議員 川原和夫 特注品 『 鯉 』 彩色木彫 ...



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