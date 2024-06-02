AMERI アメリ シャツ

AMERIアメリの「BUCKAROOLIKESHIRTS」定価16,280円です。以下引用◎フェイクレザーのサコッシュ風ベストが付いた、ユニークな一着。ウエスタン調の金具が付いているのもポイントです。シャツだけでもボタンのアクセントが効いている為、別々にも使用していただける2WAYアイテムです。●サイズ：FREE肩幅 52.5cm袖丈 50cm身幅 56cm着丈 67cm（後72cm、ボタンを取ってショート丈にした場合の着丈39cm）●素材：ポリエステル 100%透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：薄手●状態：数回着用しましたが、目立つ汚れやほつれはありません。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。中古品ですので、ご理解ご了承していただける方ご購入よろしくお願い致します。



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