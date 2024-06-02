新品 インタープラネット ブラウス ネイビー 半袖 水彩 紺

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お値下げ中インタープラネットの花柄ブラウスです。新品未使用、タグ付き。税込定価12,100円。ブラックのシアーな生地に白、グレー、ネイビーの美しい花柄が際立つブラウスです。ネイビーの裏地が付いているので透ることなく、1枚で着用いただけます。裏地は本体よりも長く裾はフリルになっており、さらに黒地のフリルが縫い付けてあります。華やかながら落ち着いた色合いで、甘くなりすぎず上品な雰囲気と高級感があります。サイズ：002実寸：身丈55〜60(首元の中心より計測) 後ろが少し長いデザイン。 身幅約50素材：表地ポリエステル65%、綿35%裏地ポリエステル100%パンツにもスカートにも合わせやすい長さで、フォーマルなお席はもちろん、デニムに合わせて綺麗めカジュアルにもお勧めです。昨年購入しましたが、花柄が似合わないため思い切って手放します。お好きな方、いかがでしょうか。おねさげ不可。他にもお洋服、コスメ、本など多数出品中です。よろしければご覧ください。#SUISUIの出品物一覧コンパクトにたたんで梱包します。シワなどご了承ください。#フラワー#フレンチ袖#花柄#INTERPLANET#ペプラム#フリル#イネド#アーバンリサーチ#ノーリーズカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏