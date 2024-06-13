【美品】東京風景プリント シアーカッソトー 半袖 S/0サイズ

■商品:東京風景プリントシアーカッソトーUNITEDTOKYO2020SSデザインシアーのカットソーに、転写プリントTシャツ柄のデザインは、東京の街並みと自然をMIXしたオリジナルの柄です。袖口にはメローディティールのポイントを入れています。インスタイル、アウトにも着用ができ、ジャケットのインナーに入れモードにスタイリングもできます。■ブランド:UNITEDTOKYO■カラー:ブルー 青系■サイズ:0サイズS 肩幅/48cm 袖丈/20cm 身幅/52cm着丈/63cm■素材ポリエステル100%■状態中古品ですが大きいダメージはなく美品です。問題なくご着用いただけます。■梱包商品価格を安価にしているため発送は簡易梱包で対応させていただいております。柄・デザイン···その他柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···その他



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高島縮 20/20 スタンドカラー半袖シャツ SP／ふくろう



フォトプリントシアートップス



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【予約】高島縮 20/20 スタンドカラーシャツ SP／おおらかとりどり（※10月上旬発送予定）



キャンバス - S0サイズ｜ カラコレ - colors collection - | 商品詳細



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