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【美品】東京風景プリント シアーカッソトー 半袖 S/0サイズ
商品番号 I60569287186
商品名

【美品】東京風景プリント シアーカッソトー 半袖 S/0サイズ
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品:東京風景プリントシアーカッソトーUNITEDTOKYO2020SSデザインシアーのカットソーに、転写プリントTシャツ柄のデザインは、東京の街並みと自然をMIXしたオリジナルの柄です。袖口にはメローディティールのポイントを入れています。インスタイル、アウトにも着用ができ、ジャケットのインナーに入れモードにスタイリングもできます。■ブランド:UNITEDTOKYO■カラー:ブルー　青系■サイズ:0サイズS　肩幅/48cm　袖丈/20cm　身幅/52cm着丈/63cm■素材ポリエステル100%■状態中古品ですが大きいダメージはなく美品です。問題なくご着用いただけます。■梱包商品価格を安価にしているため発送は簡易梱包で対応させていただいております。柄・デザイン···その他柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···その他
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