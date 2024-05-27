マイケルコール　本革　バック

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商品詳細
マイケルコール 本革 バック3ヶ月使用しており下の四隅など少し汚れあり。中の布部分、真ん中チャックのところにヘアオイルつけてしまいました。気にされない方にお願い致します。伊勢丹で8万くらいで購入しました。大きさは画像のメジャーご覧ください。幅は約13センチです。ノートパソコンや書類入る大きさです。
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