ジルバイジルスチュアート　ブラウスドッキングワンピース　試着のみ

試着いたしました。タグは切ってしまいました。M:バスト100.3cm、ウエスト60cm、着丈111.5cm、肩幅28cm、袖丈18cmブラウスをニットスカートにINしたようなデザインで、スタイルアップ見えするドッキングワンピース。腰位置をたかく切り替えたドッキングデザインが、ウエストまわりをすっきり見せてくれます。ほどよい透け感のあるパフスリーブブラウスは、バックリボンも可愛らしいポイント。一枚でレディライクなコーディネートが完成します。※撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。型番:125-2140054-031-02FJ2127カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···夏折りたたんで防水加工の上発送いたします



