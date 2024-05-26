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INDIVI インディヴィ　リバーシブル　キルト　ボアコート　ロング　38
商品番号 Q94637387508
商品名

INDIVI インディヴィ　リバーシブル　キルト　ボアコート　ロング　38
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インディヴィ　リバーシブル　キルティング　カーキ　オリーブ　ボア　コートサイズ身幅56着丈111裄丈80素材ポリエステル80%ポリウレタン20%目立つ傷や汚れなく状態は良いです。素材···ナイロンカラー···グリーン着丈···ロング柄・デザイン···無地季節感···秋、冬フォロー割引500円キャンペーン中♡お洋服はお値引き対応いたしますのでお気軽にコメントください⭐️写真にてご確認後、中古品にご理解いただける方のみご購入ください。画像でわからない事、素材感やサイズ感などご不明な点がございましたらご相談ください♪#mocomomocoアパレル#mocomomocoアウター他にも出品しておりますのでぜひご覧ください。
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