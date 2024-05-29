1/200 JC Wings /全日空ANA B737-500

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ANAWings(ANA塗装)、B737-500スケール1/200のダイキャストモデルです。退役時のスペシャルマーキング仕様です。機種：B737-500登録番号：JA305K航空会社：ANAWings(ANA)塗装：退役時記念塗装メーカー：JCwingsスケール：1/200材質：ダイキャスト(金属)サイズ︰全長15.5cmx全幅14.5cmスタンド：付属ギア︰付属☆写真は出品現物です。商品の状態詳細は写真にてご確認ください。★製品の性質上、塗装ムラや印刷ズレのような製造上の個体差や、外箱に多少のスレや凹みがある可能性がございます。目立つものがある場合は商品説明欄に記載しておりますので、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。