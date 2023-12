国産レトロ 80s フルーツ柄 2ピース セットアップ M オールド

(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけましたら幸いです)国産レトロ古着80sフルーツ柄2ピースセットアップMオールドヴィンテージ昭和レトロ日本製カットソースカート★89●商品名(ブランド)・・・2ピース上下セットアップ●商品説明・・・80年代の国産レトロ・ヴィンテージの昭和レトロで可愛いカラフルなフルーツ柄というか果物という表現がぴったりな、裾結びのカットソーとスカートの2ピースのセットアップです。上下別々で着ていただいてもコーデのアクセントになる可愛い一着です。日本製(madeinJapan)で、素材はコットンで、Tシャツのような質感の生地質で、スカートはメッシュの裏生地付きになっています。スカートはサイドがゴム入りになっています。(オールド物ですので肩パットのあるものは、出品前に取り外してあります)●状態・・・USEDの古い物になりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、目立つ汚れやダメージなどは見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。●トルソーについて・・・トルソーは9号サイズです。サイズは実寸で約B87W64H86です。●表記サイズ・・・M●実寸・・・(カットソー)肩幅・・・66 (端~端) 身幅・・・49.5 (脇下5cm程度) 丈・・・52 (後ろ) 袖丈・・・ー (スカート)ウエスト・・・60~ (サイドゴム入り) 丈・・・72(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。) その他のワンピース\u0026スカート類・・・#porco_opsk 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#レトロ#ヴィンテージ#オールド#vintage#60年代#70年代#80年代#60's#70's#80's#レトロモダン#古着女子#フルジョ#ロング丈#ワンピース#昭和レトロワンピース#総柄#上下セット#春夏



