安田靫彦 板彩色画【タイトル御所人形図 】 額装なし 肉筆 共シールDE ...

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絵画の種類···日本画 安田靫彦形式···その他 板画 彩色画主題···人物・肖像 御所人形図主な画材···水彩絵の具 安田靫彦鑑定シール 御所人形図 肉筆 板画 状態 作品 経年経過てやや 汚れ ヤケ有り 額装新調お勧めいたします。サイズ 作品45.7cmX38cm梱包サイズ 100サイズゆうパックにて配送致します。 作品 安田靫彦鑑定シール 額装新調下さい。何時でも掲載可能になります。 素晴らしい安田靱彦の作品です。なかなか手に入る作品では 御座いません ここでしか手には入りません