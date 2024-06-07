山葡萄 蔓 かごバック 籠 巾着 着服 山葡萄 かごバッグ カゴバッグ ...

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商品詳細
【サイズ】(約)幅26cmx高さ20.5cmx奥行9.5cmほど【編み方】網代編み【素材】やまぶどう巾着素材：綿麻（中布と内ポケット付き）商品番号:98208
http://narcologia.ru/goods/Persia497988.html
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