レディアゼル　ハイネックブラウス＆ギンガムチェックスカートセット

【希少】レディアゼル 限定商品試着のみの新品未使用です！既に完売品ですので購入不可。トップスとスカートは別々での着用も可の為秋に活躍するかと思います。定価14960円送料などもある為少し高値に設定します。袖丈···半袖柄・デザイン···チェックレディアゼル ワンピース アイドル服 スナイデル リリーブラウン 秋服



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