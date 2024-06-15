高品質 インド クルタ サンガネリプリント ピンクフラワー【V2 ...

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商品詳細
高品質のブランドクルタ上質なコットンにサンガネリプリント襟ぐり、胸元、サイドの細やかなデザインも素敵なクルタですサイドはボタンがあるので、スリットの調整可能です1枚目が実物に近いお色ですインド製民族衣装素材：コットンクルタ/パンジャビ肩幅38cm脇下50cm丈116cm
http://narcologia.ru/goods/parenthesis300744.html
http://narcologia.ru/goods/troupe394611.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial967016.html
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