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ローズティアラ カットソー
商品番号 G25234066101
商品名

ローズティアラ カットソー
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローズティアラのカットソー新品、未使用タグ付きです。サイズ42※素人採寸になります。身幅約52cm着丈約61cm(前)、約64cm(後ろ)畳みでの保管の為、シワが多少ある場合があります。袖丈...半袖季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/competitive762481.html
http://narcologia.ru/goods/message433227.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual898246.html
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