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ヴァレンティノ　ニット　レース
商品番号 T82940316756
商品名

ヴァレンティノ　ニット　レース
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても気に入って、大切に保管してあった、ヴァレンティノカラバーニご本人のデザインのニットです。裾のレースは前見頃だけでなく、後ろ見頃も同じデザインで、左脇にファスナーがあります。サイズはお写真を参照してください。とてもよく伸びるニットです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce136555.html
http://narcologia.ru/goods/kindness121505.html
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