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新品☆4L♪北欧風柄タンクトップ3枚＋ショートパンツ3枚♪まとめて☆a366
商品番号 E42893764136
商品名

新品☆4L♪北欧風柄タンクトップ3枚＋ショートパンツ3枚♪まとめて☆a366
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入希望者様へ：バラ売りはございませんお取り引きは、トラブル防止のため本文＆自己紹介をご必読\u0026ご同意いただける方のみとさせていただいております。あらかじめご了承くださいね。☆新品アウトレット未使用品です☆新品ですが店内ディスプレイだったものを含む場合もあります。　夏のおうち着やリゾートにも♪　涼しげかわいいウエアをまとめて♪　サイズ：4L　参考ヌードサイズ　　バスト107～115　　身長154～162　　ウエスト93～101　・北欧風プリントのタンクトップを3枚！　　着丈：約68cm　身幅：約55cm　　素材：ポリエステル65%　綿35%　・綿100%薄手で軽いシャツ素材を使った　　ショートパンツを3枚！　　イエロー系・ピンク系・ベージュ系　　　ウエスト：約92cm　　　（ゴムを伸ばして約118cm）　　　脇総丈：約57cm　　　#大きいサイズ　#MaryandCat4L　↑こちらをタップしていただくと　　同じカテゴリーの商品を　　ご覧いただけます。☆発送方法は、送料出品者負担につき、各種宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、レターパックプラス＆レターパックライト、普通郵便などお荷物の大きさ、お住まいの地域などによって、誠に勝手ながら、こちらで選ばせていただきます。あらかじめご了承ください。（発送方法が決まればお知らせいたします。）主に、北海道、東北、沖縄、各都道府県の離島地域は、郵便局のサービスを使わせていただいての発送となります。これもご了承くださいね。　☆お値引き、ばら売り、実寸測りなどお受けできません。あらかじめご了承くださいね＾＾（お値引き条件は、プロフィールをご覧くださいね。）
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http://narcologia.ru/goods/influenza459293.html
http://narcologia.ru/goods/waveform788917.html
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