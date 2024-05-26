Bibiy ODETTE PARTY BAG ビビー バッグ　チェーン付き

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数量限定セールODETTE”QUILTSERIES上質かつデザイン性の高い生地を求め、0から生地作りをスタートし完璧とも言える生地を仕上げました。ハンドルのトップにはリボンを施しフェミニンに。ショルダーのシルバーチェーンも付きです。パーティーなどにはもちろん、普段使いにしてもかわいいサイズ 縦 横 幅 持ち手 F 16cm24.513 44タグ類(ブランドタグ、品質タグ)全てございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。