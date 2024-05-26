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Bibiy ODETTE PARTY BAG ビビー バッグ チェーン付き
商品番号 E69488413877
商品名

Bibiy ODETTE PARTY BAG ビビー バッグ チェーン付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数量限定セールODETTE”QUILTSERIES上質かつデザイン性の高い生地を求め、0から生地作りをスタートし完璧とも言える生地を仕上げました。ハンドルのトップにはリボンを施しフェミニンに。ショルダーのシルバーチェーンも付きです。パーティーなどにはもちろん、普段使いにしてもかわいいサイズ　　縦　　横　　幅　　持ち手　F　　　16cm24.513　　44タグ類(ブランドタグ、品質タグ)全てございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。
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