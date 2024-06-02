Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：トートバッグブランド：PRADA(プラダ)商品名：パラディグムバッグ実寸サイズ：縦:約23.5cm横:約30.5cm～33.5cmマチ:約15.5cmハンドル:本体まで約14cm(撮影時の状態で採寸)カラー：黒素材：サフィアーノレザー×シティカーフコンディションの備考：【外側】 ・全体的⇒小傷/薄らと汚れている/小さなシミ/型崩れ若干/金具メッキ剥げ ・底面⇒角擦れ目立つが破れなし（ヒビ割れ・ステッチ擦り切れもあり） ・ハンドル⇒擦れ目立つ/薄らとした汚れ/ヒビ割れ若干 ・メイン口⇒角擦れ目立つが破れなし/生地剥がれ若干（ヒビ割れもあり）【内側】 ・全体的⇒小傷/汚れが目立つ/小さなシミ ・ポケット⇒小さなシミ多数/金具メッキ剥げ【特記事項】 ・保存時のニオイあり/付属品にダメージあり（ショルダーストラップ・クロシェットに傷・くすみあり）付属品：ギャランティ、ショルダーストラップ、クロシェット返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。



プラダ トートバッグ パラディグムバッグ 海外ブランド www ...



PRADA☆【セール】パラディグムバッグ 1BA130 2EVU☆黒・関税込 (PRADA ...



PRADA PARADIGME(プラダ パラディグム) バッグ・カバン(レディース ...



プラダ トートバッグ パラディグムバッグ



プラダ トートバッグ パラディグムバッグ 海外ブランド www ...



プラダ トートバッグ パラディグムバッグ



リゾートコレクションの幾何学模様を取り入れた、プラダの新作 ...



プラダから17年春夏の新作「プラダ パラディグムバッグ」 素材や ...



プラダ トートバッグ パラディグムバッグ



プラダバッグコピー PRADA ハンドバッグ/ショルダーバッグ サフィアーノ シティ SAFFIANO CITY C パラディグムバッグ ブラック 1BA103 2EVU F0002



プラダバッグコピー PRADA ハンドバッグ/ショルダーバッグ サフィアーノ シティ SAFFIANO CITY C パラディグムバッグ ブラック 1BA103 2EVU F0002



プラダ（PRADA）SAFFIANO｜CITY｜C｜パラディグムバッグ｜ハンドバッグ｜サフィアーノレザー｜黒｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（446551）



プラダ/ハンドバッグ/パラディグムバッグ/ペタロ(ピンク)/サフィアーノ ...



極美品 PRADA プラダ パラディグム ハンドバッグ トートバッグ ...



プラダ/SAFFIANO CITY CNUBE/パラディグムバッグ//ハンドバッグ/WHT/中古