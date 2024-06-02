プラダ トートバッグ パラディグムバッグ

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商品詳細
Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：トートバッグブランド：PRADA(プラダ)商品名：パラディグムバッグ実寸サイズ：縦:約23.5cm横:約30.5cm～33.5cmマチ:約15.5cmハンドル:本体まで約14cm(撮影時の状態で採寸)カラー：黒素材：サフィアーノレザー×シティカーフコンディションの備考：【外側】 ・全体的⇒小傷/薄らと汚れている/小さなシミ/型崩れ若干/金具メッキ剥げ ・底面⇒角擦れ目立つが破れなし（ヒビ割れ・ステッチ擦り切れもあり） ・ハンドル⇒擦れ目立つ/薄らとした汚れ/ヒビ割れ若干 ・メイン口⇒角擦れ目立つが破れなし/生地剥がれ若干（ヒビ割れもあり）【内側】 ・全体的⇒小傷/汚れが目立つ/小さなシミ ・ポケット⇒小さなシミ多数/金具メッキ剥げ【特記事項】 ・保存時のニオイあり/付属品にダメージあり（ショルダーストラップ・クロシェットに傷・くすみあり）付属品：ギャランティ、ショルダーストラップ、クロシェット返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。
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